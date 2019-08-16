"Вальядолид" отправил конкурента Лунина в аренду

Вратарь "Вальядолида" Хосе Антонио Каро покинул команду и отправился в аренду в "Понфераддину". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение по 25-летний киперу рассчитано на один сезон.

Прошлый сезон Каро также провел в аренде, в "Альбасете", а основным кипером был Жорди Масип, который провел 35 матчей в чемпионате Испании.

Недавно "Вальядолид" арендовал до конца сезона у "Реала" украинца Андрея Лунина. Таким образом, у украинца стало на одного конкурента меньше.

Лунин перешел в "Реал" прошлым летом из луганской "Зари", но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Лунин вошел в список 60 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.

Официально новый сезон "Реал" откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять "Сельте" ." Вальядоли" д 18 августа сыграет против" Бетиса".