ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Реал" намерен досрочно вернуть Лунина из аренды

Новости » Спорт     10.12.2019 - 09:51
"Реал" намерен досрочно вернуть Лунина из аренды
Фото: Андрей Лунин (realvalladolid.es)

Украинский вратарь не провел ни одного матча в этом сезоне

Мадридский "Реал" намерен расторгнуть арендное соглашение с "Вальядолидом" касательно украинского голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает AS.

Мадридцы всерьез рассматривают вариант с возвращением 20-летнего футболиста в январе. В соглашении между клубами нет пункта, по которому "Вальядолид" мог бы заблокировать это решение.

"Сливочные" недовольны тем, что украинский футболист не провел ни одного матча за клуб, который арендовал его. В нынешнем сезоне во всех играх за "Вальядолид" выходил Хорди Масип.

Тем не менее, многое будет зависеть от того, сможет ли "Реал" найти Лунину клуб, в котором он будет получать стабильную игровую практику. Руководство мадридской команды опасается, что в январе крайне сложно влиться в коллектив посреди сезона.

В прошлом сезоне Лунин был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Летом Андрей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира.

Украинец занял пятое место в голосовании за лучшего молодого игрока 2019 года по версии France Football. Также он претендовал на звание лучшего игрока года среди европейских футболистов до 21 года Golden Boy-2019. Лунин прекратил борьбу за награду, остановившись на достижении топ-20.

Украинец Лунин вошел в топ-5 лучших молодых футболистов в 2019 году Лунин выбыл из борьбы за награду Golden Boy
Новости Украины РеалАрендачемпионат ИспанииАндрей Лунин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь