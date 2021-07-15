Valve продемонстрировала портативную консоль Steam Deck: что о ней известно

Valve продемонстрировала собственную портативную консоль, которая получила название Steam Deck. Стартовая цена устройства составляет 400 долларов, а поставки начнутся в декабре текущего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Steamdeck.
Как отмечает компания, консоль будет продаваться в трех вариантах:
В частности, владельцы Steam Deck будут иметь сразу доступ ко всем играм из их библиотек Steam.
Относительно характеристик консоли:
Стоит отметить, что поставки начнутся в декабре 2020 года в США, Канаде, ЕС и Великобритании. Всем остальным странам придется ждать следующего года.