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Valve продемонстрировала портативную консоль Steam Deck: что о ней известно

Автор: Сергей Пышкин

Valve продемонстрировала собственную портативную консоль, которая получила название Steam Deck. Стартовая цена устройства составляет 400 долларов, а поставки начнутся в декабре текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Steamdeck.

Как отмечает компания, консоль будет продаваться в трех вариантах:

  • На 64 ГБ - 400 долларов;
  • На 256 ГБ - 529 долларов;
  • На 512 ГБ - 649 долларов.

В частности, владельцы Steam Deck будут иметь сразу доступ ко всем играм из их библиотек Steam.

Относительно характеристик консоли:

  • Гибридный процессор AMD (ЦП: Zen 2 4c / 8t, 2,4-3,5 ГГц);
  • Графический процессор: 8 RDNA с двумя вычислительными блоками;
  • 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5;
  • 7-дюйомвый дисплей с разрешением 1280x800 и частотой 60 Гц.

Стоит отметить, что поставки начнутся в декабре 2020 года в США, Канаде, ЕС и Великобритании. Всем остальным странам придется ждать следующего года.

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