Valve продемонстрировала портативную консоль Steam Deck: что о ней известно

Как отмечает компания, консоль будет продаваться в трех вариантах:

На 64 ГБ - 400 долларов;

На 256 ГБ - 529 долларов;

На 512 ГБ - 649 долларов.

В частности, владельцы Steam Deck будут иметь сразу доступ ко всем играм из их библиотек Steam.

Относительно характеристик консоли:

Гибридный процессор AMD (ЦП: Zen 2 4c / 8t, 2,4-3,5 ГГц);

Графический процессор: 8 RDNA с двумя вычислительными блоками;

16 ГБ оперативной памяти LPDDR5;

7-дюйомвый дисплей с разрешением 1280x800 и частотой 60 Гц.

Стоит отметить, что поставки начнутся в декабре 2020 года в США, Канаде, ЕС и Великобритании. Всем остальным странам придется ждать следующего года.