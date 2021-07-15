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Valve продемонструвала портативну консоль Steam Deck: що про неї відомо

Автор: Сергій Пишкін

Valve продемонструвала власну портативну консоль, яка отримала назву Steam Deck. Стартова ціна пристрою становить 400 доларів, а поставки розпочнуться в грудні поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Steamdeck.

Як зазначає компанія, консоль продаватиметься у трьох варіантах:

  • На 64 ГБ - 400 доларів;
  • На 256 ГБ - 529 доларів;
  • На 512 ГБ - 649 доларів.

Зокрема, власники Steam Deck матимуть одразу доступ до усіх ігор з їх бібліотек Steam.

Стосовно характеристик консолі:

  • Гібридний процесор AMD (ЦП: Zen 2 4c / 8t, 2,4-3,5 ГГц);
  • Графічний процесор: 8 RDNA з двома обчислювальними блоками;
  • 16 ГБ LPDDR5 оперативної пам'яті;
  • 7-дюйомвий дисплей з роздільною здатністю 1280x800 й частотою 60 Гц.

Варто відзначити, що поставки розпочнуться в грудні 2020 року у США, Канаді, ЄС й Великобританії. Усім іншим країнам доведеться чекати наступного року.

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