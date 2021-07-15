Valve продемонструвала портативну консоль Steam Deck: що про неї відомо

Valve продемонструвала власну портативну консоль, яка отримала назву Steam Deck. Стартова ціна пристрою становить 400 доларів, а поставки розпочнуться в грудні поточного року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Steamdeck.
Як зазначає компанія, консоль продаватиметься у трьох варіантах:
Зокрема, власники Steam Deck матимуть одразу доступ до усіх ігор з їх бібліотек Steam.
Стосовно характеристик консолі:
Варто відзначити, що поставки розпочнуться в грудні 2020 року у США, Канаді, ЄС й Великобританії. Усім іншим країнам доведеться чекати наступного року.