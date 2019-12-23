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Валовий зовнішній борг України зріс на 4,4 млрд доларів

Новини » Економіка     23.12.2019 - 15:29
Валовий зовнішній борг України зріс на 4,4 млрд доларів
Фото: колаж (РБК-Україна)

Борг зростає за рахунок позик підприємств і вкладень нерезидентів в ОВДП

Валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 4,4 млрд доларів до 120 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Як відзначили в НБУ, відносно ВВП борг скоротився до 82,3% до 83,5% на кінець другого кварталу (і 87,8% на початок року).

За даними НБУ, зростання зовнішнього боргу відбулося в основному за рахунок збільшення зовнішніх зобов'язань приватного сектора економіки, зросли на 4,4 млрд доларів (до 69,7 млрд доларів, або 47,8% від ВВП). Обсяг боргу державного сектору перед нерезидентами практично не змінився і залишався на рівні 50,2 млрд доларів (34,4% від ВВП).

Зовнішні зобов'язання сектору загального державного управління зросли на 0,4 млрд доларів - до 43,0 млрд доларів (29,5% від ВВП). Основним фактором стала активна купівля нерезидентами внутрішніх цінних паперів (зобов'язання зросли на 1,8 млрд доларів).

Валовий зовнішній борг України зріс на 4,4 млрд доларів

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України за 2018 рік скоротився на 741 млн доларів - з 115,451 млрд доларів до 114,710 млрд доларів.

Зазначимо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд грн. Таким чином різниця погашеннями і запозиченнями до 2020 року повинна скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% видатків держбюджету заплановані на рівні 1180 млрд грн.

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