Валовий зовнішній борг України зріс на 4,4 млрд доларів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Борг зростає за рахунок позик підприємств і вкладень нерезидентів в ОВДП

Валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 4,4 млрд доларів до 120 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Як відзначили в НБУ, відносно ВВП борг скоротився до 82,3% до 83,5% на кінець другого кварталу (і 87,8% на початок року).

За даними НБУ, зростання зовнішнього боргу відбулося в основному за рахунок збільшення зовнішніх зобов'язань приватного сектора економіки, зросли на 4,4 млрд доларів (до 69,7 млрд доларів, або 47,8% від ВВП). Обсяг боргу державного сектору перед нерезидентами практично не змінився і залишався на рівні 50,2 млрд доларів (34,4% від ВВП).

Зовнішні зобов'язання сектору загального державного управління зросли на 0,4 млрд доларів - до 43,0 млрд доларів (29,5% від ВВП). Основним фактором стала активна купівля нерезидентами внутрішніх цінних паперів (зобов'язання зросли на 1,8 млрд доларів).

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України за 2018 рік скоротився на 741 млн доларів - з 115,451 млрд доларів до 114,710 млрд доларів.

Зазначимо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд грн. Таким чином різниця погашеннями і запозиченнями до 2020 року повинна скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% видатків держбюджету заплановані на рівні 1180 млрд грн.