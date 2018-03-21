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Интервью

Валовый внешний долг Украины в 2017 вырос на 2,9 млрд долларов, - НБУ

НовостиФинансы    21.03.2018 - 14:54
Фото: НБУ рассказал о внешнем долге Украины в 2017 (коллаж РБК-Украина)
Фото: НБУ рассказал о внешнем долге Украины в 2017 (коллаж РБК-Украина)

На конец 2017 года он составил 116,6 млрд долларов

Валовый внешний долг Украины в 2017 году увеличился на 2,9 млрд долларов и на конец года составил 116,6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Согласно подсчетам Нацбанка, внешний долг госсектора за указанный период увеличился на 3,6 млрд долларов и составил 46,3 млрд долларов, или 42,3% ВВП.

Долг частного сектора с начала года сократился на 0,7 млрд долларов до 70,2 млрд долларов, или 64,1% ВВП,

Как поясняют в НБУ, сокращение долга частного сектора произошло за счет сокращения внешних обязательств банков на 2,7 млрд долларов на фоне дальнейшего накопления обязательств перед нерезидентами реальным сектором экономики (на 2,1 млрд долларов).

Также в прошлом году вырос долг центрального банка перед внешними партнерами. На конец года он составил 7,4 млрд долларов, или 6,8% ВВП, увеличившись на 1,2 млрд долларов в течение года.

Кроме того, объем краткосрочного внешнего долга с конечным сроком погашения с начала года сократился на 0,5 млрд долларов и на конец 2017 составил 46,7 млрд долларов.

Обязательства государственного сектора (правительства и центрального банка), которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев выросли на 1,2 млрд долларов до 2,9 млрд долларов, из которых 2,1 млрд долларов - будущие выплаты по кредитам МВФ.

Будущие погашения обязательств банковского сектора по сравнению с началом года уменьшились на 2,3 млрд долларов - до 2,9 млрд долларов, из которых около 70% составляют выплаты по краткосрочным инструментам.

Общие объемы обязательств реального сектора, которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев (вместе с межфирменный долг), выросли на 627 млн долларов (до 40,9 млрд долларов).

Напомним, по данным Министерства финансов, на погашение государственного долга Украины в 2017 году было направлено 363,5 миллиарда гривен.

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Теги: долг, динамика
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