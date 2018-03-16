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Минфин на погашение госдолга в 2017 году направил 363,5 млрд гривен

НовостиФинансы    16.03.2018 - 17:41
Фото: Минфин (УНИАН)
Фото: Минфин (УНИАН)

На обслуживание госдолга направлено 110,5 млрд гривен

На погашение государственного долга Украины в 2017 году было направлено 363,5 миллиарда гривен. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко во время отчета о выполнении госбюджета 2017 года, передает корреспондент РБК-Украина.

"На погашение было направлено - 363,5 млрд гривен, а на обслуживание - 110,5 млрд гривен. Это на 14,7 млрд гривен, или на 15,3% больше, чем в 2016 году", - заявил Марченко.

Так, по словам заместителя министра, в течение 2017 года погашение и обслуживание долга осуществлялось вовремя.

"На конец 2017 года государственный долг составлял 1833,7 млрд гривен. В том числе государственный внешний долг - 1080,3 млрд гривен, а государственный внутренний долг - 753,4 млрд гривен", - добавил он.

Напомним, как сообщал минфин в конце февраля 2018 года, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины  в январе 2018 года сократился на 0,25%, или на 0,19 миллиарда долларов - до 76,11 миллиарда долларов.

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Теги: Министерство финансов Украины, Госдолг
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