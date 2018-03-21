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Валовий зовнішній борг України в 2017 виріс на 2,9 млрд доларів, - НБУ

НовиниФінанси    21.03.2018 - 14:54
Фото: НБУ розповів про зовнішній борг України в 2017 (колаж РБК-Україна)
Фото: НБУ розповів про зовнішній борг України в 2017 (колаж РБК-Україна)

На кінець 2017 року він склав 116,6 млрд доларів

Валовий зовнішній борг України в 2017 році збільшився на 2,9 млрд доларів і на кінець року склав 116,6 млрд доларів. Про це свідчать дані Національного банку України.

За підрахунками Нацбанку, зовнішній борг держсектора за вказаний період збільшився на 3,6 млрд доларів і склав 46,3 млрд доларів, або 42,3% ВВП.

Борг приватного сектора з початку року скоротився на 0,7 млрд доларів до 70,2 млрд доларів, або 64,1% ВВП,

Як пояснюють у НБУ, скорочення боргу приватного сектора відбулося за рахунок скорочення зовнішніх зобов'язань банків на 2,7 млрд доларів на тлі подальшого накопичення зобов'язань перед нерезидентами реальним сектором економіки (на 2,1 млрд доларів).

Також в минулому році зріс борг центрального банку перед зовнішніми партнерами. На кінець року він склав 7,4 млрд доларів, або 6,8% ВВП, збільшившись на 1,2 млрд доларів протягом року.

Крім того, обсяг короткострокового зовнішнього боргу з кінцевим строком погашення з початку року зменшився на 0,5 млрд доларів і на кінець 2017 склав 46,7 млрд доларів.

Зобов'язання державного сектора (уряду і центрального банку), які повинні бути погашені протягом наступних 12 місяців зросли на 1,2 млрд до 2,9 млрд доларів, з яких 2,1 млрд доларів - майбутні виплати за кредитами МВФ.

Майбутні погашення зобов'язань банківського сектору порівняно з початком року зменшилися на 2,3 млрд доларів - до 2,9 млрд доларів, з яких близько 70% становлять виплати за короткостроковими інструментами.

Загальні обсяги зобов'язань реального сектора, які повинні бути погашені протягом наступних 12 місяців (разом з міжфірмовий борг), зросли на 627 млн доларів (до 40,9 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, на погашення державного боргу України в 2017 році було направлено 363,5 мільярда гривень.

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Теги: долг, динамика
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