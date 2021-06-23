Валовой внешний долг Украины сократился почти на 3 млрд долларов

По данным НБУ, внешний долг государственного сектора за первый квартал 2021 года уменьшился на 1,1 млрд долларов и составил 53,6 млрд долларов (34,0% от ВВП). Долг частного сектора сократился с начала года на 1,5 млрд долларов до 69,5 млрд долларов (44,1% от ВВП). Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 0.6 млрд долларов (до 47,2 млрд долларов, или 29,9% от ВВП).

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец I квартала 2021 года остается доллар США: его доля составляет 62,0% от общего объема внешнего долга и увеличилась за квартал на 0,4 п.п. В то же время сократился удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ: с 10,2% до 9,7% и уменьшилась доля заимствований в евро: с 23,7% до 23,4%. Доля внешней задолженности в гривне выросла до 3,7% от объема долга (с 3,2% на конец 2020 года). Обязательства в российских рублях на конец I квартала 2021 года остались на уровне IV квартала 2020 года и составляли 0,7% от объема внешних обязательств.