Валовий зовнішній борг України скоротився майже на 3 млрд доларів

За даними НБУ, зовнішній борг державного сектору за І квартал 2021 року зменшився на 1,1 млрд доларів і становив 53,6 млрд доларів (34,0% від ВВП). Борг приватного сектору скоротився з початку року на 1,5 млрд доларів до 69,5 млрд доларів (44,1% від ВВП). Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління скоротилися на 0.6 млрд доларів (до 47,2 млрд доларів, або 29,9% від ВВП).

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець І кварталу 2021 року залишається долар США: його частка становить 62,0% від загального обсягу зовнішнього боргу і збільшилася за квартал на 0,4 в.п. Водночас скоротилася питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ: з 10,2% до 9,7% та зменшилася частка запозичень у євро: з 23,7% до 23,4%. Частка зовнішньої заборгованості в гривнях зросла до 3,7% від обсягу боргу (з 3,2% на кінець 2020 року). Зобов’язання в російських рублях на кінець І кварталу 2021 року залишилися на рівні ІV кварталу 2020 року і становили 0,7% від обсягу зовнішніх зобов’язань.