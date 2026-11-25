Захід відбувся у Churchill War Rooms - історичному комплексі, де під час Другої світової війни розташовувався підземний оперативний штаб британського уряду Вінстона Черчилля.

Форум відкрив Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний, який у своєму виступі, зокрема, зазначив, що радий перебувати тут, в символічній кімнаті не тому, що вірить в її символізм, а тому що саме з цієї символічної кімнати необхідно усім почути голос, який вперто не хочуть чути із-під завалів знищених росіянами домівок і лікарень.

"Це голос сміливості визнати ворога і сміливості дивитися у майбутнє. А майбутнє - це перш за все безпека, яку сьогодні, не зупинивши кровавого агресора, здобути неможливо", - сказав посол.

Валерій Залужний

Генерал Залужний додав, що закінчення війни в центрі Європи, яка триває понад 12 років, не потребує ніяких бізнес угод.

"Бо по-перше, українська свобода не продається. Саме за цю свободу ми не лише вмираємо, а й вбиваємо і готові будемо вбивати усіх, хто на неї посягне. А по-друге, це і буде угода про початок вже світової війни. Закінчення війни в центрі Європи, коли зрозуміло, хто головний ворог, можливе лише через позбавлення можливості воювати цього ворога, а не через угамування його апетитів. Це потребує об’єднання, бо без цього неможливе глобальне рішення, якого і потребує ця війна", - наголосив генерал.

Перед учасниками також виступив генерал Адріан Бредшоу, заступник Верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі (DSACEUR) у 2014-2017 роках.

"Для нашої власної безпеки надзвичайно важливо надати Україні засоби для виживання як суверенній державі, відбивши спробу Путіна захопити країну та забезпечивши їй засоби для стримування майбутніх агресій у військовій або гібридній сферах", - зазначив він.

Адріан Бредшоу

Бредшоу додав, що коли ця війна врешті-решт завершиться укладенням якоїсь мирної угоди, а Україна виживе як незалежна держава, то це буде лише "пауза", а не "мир" від Путіна, якщо Україні не надати ефективних засобів стримування.

Завершив форум Боріс Джонсон, премʼєр-міністр Великобританї у 2019-2022 роках.

У своєму виступі він сказав, що дякуючи блискучому командуванню генерала Залужного, Україна дала відсіч "другій армії світу".

Боріс Джонсон

Боріс Джонсон зазначив, що для завершення війни необхідно дати Українї необхідную зброю та системи протиповітряної оборони, знищити російський "тіньовий флот", передати Україні сотні мільярдів доларів заморожених російських активів та прийняти країну до НАТО.

"Я абсолютно не сумніваюся, що українці переможуть завдяки своїй хоробрості та героїзму", - наголосив Джонсон.

Окремою подією форуму стало вручення генералом Валерієм Залужним відзнаки Міністерства оборони України "Зірка Братерства" британським добровольцям, які воювали у складі Збройних сил України. Відзнаки отримали Гарі Боуен, Леон Крібб, Джонатан Петріс та Ідріс Фоллєр.

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У форумі взяли участь британські політики і військові, представники Міністерства закордонних справ Великої Британії (Foreign Office), дипломатичний корпус країн G7 та ЄС, неурядові організації, що працюють у сферах безпеки, міжнародної політики та лідерства.

Організаторами міжнародного форуму виступили Foreign Office Association та Фонд Богдана Губського.

Foreign Office Association - об’єднання чинних і колишніх британських дипломатів та високопосадовців Міністерства закордонних справ Великої Британії, яке налічує близько трьох тисяч членів.