Залужний переписав історію у Британії: посол отримав особливу нагороду (фото)

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний став першим Послом України, який отримав Freedom of the City of London.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії у Facebook .

Під час урочистої церемонії у Mansion House, офіційній резиденції Леді-мера Сіті Лондона, Валерій Залужний був офіційно прийнятий до числа Freemen of the City of London. Церемонія відбулася за участю Леді-мера Сіті Лондона Дами Сьюзен Ленглі DBE.

Як зазначається, це є ще одним свідченням стратегічного партнерства між Великою Британією та Україною та символом особливого рівня українсько-британських відносин, сформованих у роки російсько-української війни.

"Висловлюємо щиру вдячність City of London Corporation та Леді-меру Сіті Лондона Дамі Сьюзен Ленглі за це визнання, а також за міцну дружбу й солідарність, які Лондон продовжує демонструвати Україні та її народу", - йдеться у повідомленні.

Залужний отримав Freedom of the City of London (фото: facebook.com/ukraine.in.uk)

Традиція Freedom of the City of London

Традиція Freedom of the City of London бере початок у Середньовіччі - вважається, що вона виникла у 1237 році. Цей статус має особливий символічний контекст.

Валерій Залужний отримує його, передусім, як Надзвичайний і Повноважний Посол України, після служби на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України в період повномасштабної російської агресії, а сьогодні – як представник України у відносинах з одним із її ключових союзників.