Мероприятие состоялось в Churchill War Rooms – историческом комплексе, где во время Второй мировой войны располагался подземный оперативный штаб британского правительства Уинстона Черчилля.

Форум открыл Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный, который в своем выступлении, в частности, отметил, что рад находиться здесь, в символической комнате не потому, что верит в ее символизм, а потому что именно из этой символической комнаты необходимо услышать голос, который упорно не хотят слышать из-под завалов уничтоженных россиян.

"Это голос смелости признать врага и смелости смотреть в будущее. А будущее – это прежде всего безопасность, которую сегодня, не остановив кровавого агрессора, обрести невозможно", - сказал посол.

Валерий Залужный

Генерал Залужный добавил, что окончание войны в центре Европы, продолжающейся более 12 лет, не требует никаких бизнес-соглашений.

"Ведь во-первых, украинская свобода не продается. Именно за эту свободу мы не только умираем, но и убиваем и готовы будем убивать всех, кто на нее посягнет. А во-вторых, это и будет соглашение о начале уже мировой войны. Окончание войны в центре Европы, когда понятно, кто главный враг, возможно только из-за лишения аппетитов. Это требует объединения, потому что без этого невозможно глобальное решение, в котором и нужна эта война", - подчеркнул генерал.

Перед участниками также выступил генерал Адриан Брэдшоу, заместитель Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (DSACEUR) в 2014-2017 годах.

"Для нашей собственной безопасности очень важно предоставить Украине средства для выживания как суверенному государству, отразив попытку Путина захватить страну и обеспечив ей средства для сдерживания будущих агрессий в военной или гибридной сферах", - отметил он.

Адриан Брэдшоу

Брэдшоу добавил, что когда эта война в конце концов завершится заключением какого-то мирного соглашения, а Украина выживет как независимое государство, то это будет только "пауза" , а не "мир" от Путина, если Украине не предоставить эффективные средства сдерживания.

Завершил форум Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании в 2019-2022 годах.

В своем выступлении он сказал, что благодаря блестящему командованию генерала Залужного, Украина дала отпор "второй армии мира".

Борис Джонсон

Борис Джонсон отметил, что для завершения войны необходимо дать Украине необходимое оружие и системы противовоздушной обороны, уничтожить российский "теневой флот", передать Украине сотни миллиардов долларов замороженных российских активов и принять страну в НАТО.

"Я совершенно не сомневаюсь, что украинцы победят благодаря своей храбрости и героизму", - подчеркнул Джонсон .

Отдельным событием форума стало вручение генералом Валерием Залужным награды Министерства обороны Украины "Звезда Братства" британским добровольцам, воевавшим в составе Вооруженных сил Украины. Награды получили Гарри Боуэн, Леон Крибб, Джонатан Петрис и Идрис Фоллер.

Название

В форуме приняли участие британские политики и военные, представители Министерства иностранных дел Великобритании ( Foreign Office), дипломатический корпус стран G7 и ЕС, неправительственные организации, работающие в сферах безопасности, международной политики и лидерства.

Организаторами международного форума выступили Foreign Office Association и Фонд Богдана Губского.

Foreign Office Association - объединение действующих и бывших британских дипломатов и чиновников Министерства иностранных дел Великобритании, насчитывающее около трех тысяч членов.