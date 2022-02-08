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Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпиаде-2022: известна причина

Автор: Антон Федорцив

Биатлонистка Валентина Семеренко не сможет помочь сборной Украины на зимних Олимпийских играх-2022 и вскоре вернется на родину. Отъезд спорстменки подтвердил президент федерации Василий Брынзак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сһаmріоп.соm.uа.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала слишком быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали", – сообщил функционер.

Биатлонистка едва не потеряла сознание из-за головокружения. Проблемы со здоровьем сделали невозможным продолжение гонки 36-летней украинкой.

По словам Брынзака, после обследования в местной клинике Семеренко решили отправить домой ближайшим рейсом. Поскольку команде она не сможет помочь, тренеры проведут замену.

Вместо Валентины Семеренко, которая накануне не смогла финишировать в индивидуальной гонке, выступления на зимней Олимпиаде-2022 продолжит Анастасия Меркушина.

Напомним, что в индивидуальной гонке среди мужчин торжествовал Кантен Фийон-Майе из Франции. Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный (18-й).

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