Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпиаде-2022: известна причина

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала слишком быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали", – сообщил функционер.

Биатлонистка едва не потеряла сознание из-за головокружения. Проблемы со здоровьем сделали невозможным продолжение гонки 36-летней украинкой.

По словам Брынзака, после обследования в местной клинике Семеренко решили отправить домой ближайшим рейсом. Поскольку команде она не сможет помочь, тренеры проведут замену.

Вместо Валентины Семеренко, которая накануне не смогла финишировать в индивидуальной гонке, выступления на зимней Олимпиаде-2022 продолжит Анастасия Меркушина.