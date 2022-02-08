Валентина Семеренко достроково завершила виступи на Олімпіаді-2022: відома причина

"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали", – повідомив функціонер.

Біатлоністка ледь не втратила свідомість через запоморочення. Проблеми зі здоров'ям унеможливили продовження гонки для 36-річної українки.

За словами Бринзака, після обстеження в місцевій клініці Семеренко вирішили відправити додому найближчим рейсом. Оскільки команді вона не зможе допомогти, то тренери проведуть заміну.

Замість Валентини Семеренко, яка напередодні не змогла фінішувати в індивідуальній гонці, виступи на зимовій Олімпіаді-2022 продовжить Анастасія Меркушина.