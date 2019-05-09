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Валенсия - Арсенал: где смотреть матч

Новости » Спорт    09.05.2019 - 15:03
Валенсия - Арсенал: где смотреть матч
Фото: "Валенсия" - "Арсенал" (twitter.com/Arsenal)

Где и когда начнется ответный полуфинал Лиги Европы

"Валенсия" попытается обыграть "Арсенал" в ответном поединке полуфинальной стадии Лиги Европы. По мнению букмекеров, именно хозяева поля являются фаворитом поединка. 

9 мая 22:00
Валенсия, стадион "Месталья"

 

На стадионе "Месталья" в четверг, 9 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между "Валенсией" и "Арсеналом".

В Украине в прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала поединка - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре англичане добились волевой победы.

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