ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Арсенал" победил "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы

Новости » Спорт    03.05.2019 - 02:54
"Арсенал" победил "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы
Фото: "Арсенал" - "Валенсия" (facebook.com/valenciacf.en)

Англичане добились волевой победы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" добыл волевую победу над "Валенсией". Игра в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре на 11 минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. Однако уже по истечении 14 минут" канониры" восстановили равновесие, а затем вышли вперед. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. Точку в матче на 90+1 минуте поставил Обамеянг. 

Ответный матч команды сыграют ровно через неделю, 9 мая, на "Месталье". 

"Реал" приблизился к покупке нападающего полуфиналиста Лиги Европы "Арсенал" дважды всухую обыграл "Наполи" в Лиге Европы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины АрсеналВаленсияЛига Европыполуфинал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь