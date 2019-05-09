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Валенсія - Арсенал: де дивитися матч

Новини » Спорт    09.05.2019 - 15:03
Валенсія - Арсенал: де дивитися матч
Фото: "Валенсія" - "Арсенал" (twitter.com/Arsenal)

Де і коли почнеться у відповідь півфіналу Ліги Європи

"Валенсія" спробує обіграти "Арсенал" у повторному поєдинку півфінальної стадії Ліги Європи. На думку букмекерів, саме господарі поля є фаворитом поєдинку.

9 травня 22:00
Валенсія, стадіон "Месталья"

 

На стадіоні "Месталья" у четвер, 9 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи між "Валенсією" і "Арсеналом". 

В Україні у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Час початку поєдинку - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі англійці добилися вольової перемоги.

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