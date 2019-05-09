Валенсия - Арсенал: прогноз букмекеров

В ответном поединке полуфинала Лиги Европы сойдутся Валенсия и Арсенал. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

9 мая 22:00

Валенсия, стадион "Месталья"

По мнению букмекеров, "Валенсия" - фаворит второй встречи. На успех хозяев поля принимают ставки с коэффициентом 1,89, тогда как на победу "Арсенала" можно поставить 3,75. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,80.

Напомним, в первой игре англичане добились волевой победы.