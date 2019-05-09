Валенсія - Арсенал: прогноз букмекерів

У матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи зійдуться Валенсія і Арсенал. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

9 травня 22:00

Валенсія, стадіон "Месталья"

На думку букмекерів, "Валенсія" - фаворит другої зустрічі. На успіх господарів поля приймають ставки з коефіцієнтом 1,89, тоді як на перемогу "Арсеналу" можна поставити за 3,75. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,80.

Нагадаємо, у першій грі англійці добилися вольової перемоги.