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Вакцину против коронавируса разрабатывают ускоренными темпами, - Трамп

Новости » Политика     04.03.2020 - 00:25
Вакцину против коронавируса разрабатывают ускоренными темпами, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп попросил об этом фармацевтические компании США

Президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Трампа, фармацевтические компании максимально быстро продвигаются в разработке вакцины.

"Мы активно продвигаем ускоренный процесс разработки вакцины. Вчера я встречался с крупнейшими фармацевтическими компаниями – Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями. Множество хороших вещей происходит, и это происходит очень быстро. Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Ускорьте это!" – и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания", - заявил президент США.

Трамп также сообщил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом в работе над принятием законопроекта, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом властям штатов и округов. По словам президента, Конгресс может выделить на эти цели в общей сложности 8,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1-1,25% годовых.

РБК-Украина писало, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом Covid-19 составляет около 3,4%.

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