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Вакцинированным украинцам разрешили ездить на Кипр без карантина и тестов

Новина українською → Кипр, Воскресенье 09 мая 2021 23:06
Вакцинированным украинцам разрешили ездить на Кипр без карантина и тестов Фото: в случае необходимости путешественников могут попросить сдать ПЦР-тест (Getty Images by Paula Bronstein)
Автор: Даша Харченко

Туристам из 50 стран включительно с Украиной разрешили въезжать в Кипр без требования самоизоляции или сдачи теста на коронавирус. Для этого необходимо быть полностью вакцинированным от COVID-19.

Об этом говорится на сайте Cyprus Flight Pass.

Въезд в Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson & Johnson.

Туристы должны заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass не позднее как за 24 часа до прибытия, а также загрузить туда сертификат о вакцинации, который выдается их страной.

Отмечается, что в случае необходимости путешественников могут попросить сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, правительство Кипра приняло решение ввести локдаун по всей территории страны, чтобы остановить быстрое распространение COVID-19. Жесткий карантин действовал в стране с 26 апреля по 9 мая.

Ранее сообщалось, что с 1 мая авиакомпания SkyUp начала совершать рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова.

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