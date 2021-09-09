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В Украине вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с больным COVID-19

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 12:48
В Украине вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с больным COVID-19 Фото: вакцинированным разрешили не идти на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вакцинированные от коронавируса в Украине не подлежат самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом. Таково решение Минздрава.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

По его словам, люди, которые прошли полный курс вакцинации не подлежат самоизоляции после контакта с больным COVID-19.

"Но в случае появления симптомов, они должны обязательно пройти тестирование", - отметил он.

COVID-19: новая волна. Как готовится Украина?

- Какой прогресс вакцинации-Новая волна #COVID-19: возможны ли локдауны? Инфекционный контроль в больницах: что меняется сейчас? Каким будет учебный год: в классах или дистанционно Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины, в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Kateryna Bulavinova. Спасибо за поддержку USAID Ukraine-USAID Украина.

Posted by Министерство здравоохранения Украины on Thursday, September 9, 2021

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. По его словам, коронавирус становится "пандемией невакцинированных".

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Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцинация
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