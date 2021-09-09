В Украине вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с больным COVID-19
Вакцинированные от коронавируса в Украине не подлежат самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом. Таково решение Минздрава.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
По его словам, люди, которые прошли полный курс вакцинации не подлежат самоизоляции после контакта с больным COVID-19.
"Но в случае появления симптомов, они должны обязательно пройти тестирование", - отметил он.
COVID-19: новая волна. Как готовится Украина?
- Какой прогресс вакцинации-Новая волна #COVID-19: возможны ли локдауны? Инфекционный контроль в больницах: что меняется сейчас? Каким будет учебный год: в классах или дистанционно Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины, в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Kateryna Bulavinova. Спасибо за поддержку USAID Ukraine-USAID Украина.Posted by Министерство здравоохранения Украины on Thursday, September 9, 2021
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. По его словам, коронавирус становится "пандемией невакцинированных".