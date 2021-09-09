В Украине вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с больным COVID-19

Вакцинированные от коронавируса в Украине не подлежат самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом. Таково решение Минздрава.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

По его словам, люди, которые прошли полный курс вакцинации не подлежат самоизоляции после контакта с больным COVID-19.

"Но в случае появления симптомов, они должны обязательно пройти тестирование", - отметил он.