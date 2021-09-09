В Україні вакцинованим не потрібно самоізолюватися після контакту з хворим на COVID-19

Вакциновані від коронавірусу в Україні не підлягають самоізоляції після контакту з зараженим коронавірусом. Таке рішення МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

За його словами, люди, які пройшли повний курс вакцинації не підлягають самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19.

"Але у випадку появи симптомів, вони мають обовязково пройти тестування", - зазначив він.