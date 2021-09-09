В Україні вакцинованим не потрібно самоізолюватися після контакту з хворим на COVID-19
Вакциновані від коронавірусу в Україні не підлягають самоізоляції після контакту з зараженим коронавірусом. Таке рішення МОЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
За його словами, люди, які пройшли повний курс вакцинації не підлягають самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19.
"Але у випадку появи симптомів, вони мають обовязково пройти тестування", - зазначив він.
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Штам Дельта в Україні - який прогрес вакцинації Нова хвиля #COVID-19: чи можливі локдауни? Інфекційний контроль в лікарнях: що змінюється зараз? Яким буде навчальний рік: у класах чи дистанційно Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України, в онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Kateryna Bulavinova. Дякуємо за підтримку USAID Ukraine - USAID Україна.Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Thursday, September 9, 2021
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від COVID-19. За його словами, коронавірус стає "пандемією невакцинованих".