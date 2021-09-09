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В Україні вакцинованим не потрібно самоізолюватися після контакту з хворим на COVID-19

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 12:48
В Україні вакцинованим не потрібно самоізолюватися після контакту з хворим на COVID-19 Фото: вакцинованим дозволили не йти на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вакциновані від коронавірусу в Україні не підлягають самоізоляції після контакту з зараженим коронавірусом. Таке рішення МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

За його словами, люди, які пройшли повний курс вакцинації не підлягають самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19.

"Але у випадку появи симптомів, вони мають обовязково пройти тестування", - зазначив він.

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Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Thursday, September 9, 2021

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від COVID-19. За його словами, коронавірус стає "пандемією невакцинованих".

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