Вакцинация, мобилизация или изоляция: украинцы назвали методы борьбы с коронавирусом

Среди украинцев нет единства по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

В то же время 18,4% респондентов считают наиболее действенным способом широкую мобилизацию медицинских учреждений и лечение больных коронавирусом, а 17,2% изоляцию носителей инфекции.

Значительно реже наиболее действенным способом борьбы с распространением коронавируса называли введение превентивных мер по отношению к группам риска (8,2%) и введение тотального карантина (5,9%). Другие ответы дали 2,2% опрошенных, а 17,0% респондентов затруднились с ответом.

По данным опроса, 42,4% респондентов считают, что украинская власть не способна противодействовать угрозам пандемии, 31,7% считают, что возможности власти противодействовать пандемии COVID-19 ограничены и лишь 14,7% респондентов ответили, что украинская власть имеет возможность противодействовать пандемии COVID-19 в полной мере.

Лишь 18,5% опрошенных доверяют официальной информации о численности тех, кто заболел коронавирусом в Украине. 20,9% респондентов считают, что эти цифры являются заниженными, а 23,1% - завышенными. 23,0% ответили, что не следят за такой информацией, а 14,5% затруднились с ответом.

В то же время, почти четверть опрошенных (23,7%) ответили, что они болели COVID-19, что в значительной степени отличается от официальной статистики. Среди тех, кто болел COVID-19, 15,4% ответили, что лечились стационарно в больнице, 63,9% - лечились амбулаторно (в домашних условиях под наблюдением врача), а 20,3% занимались самолечением без консультации с врачом.

Исследование проведено Центром Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.