Вакцинація, мобілізація чи ізоляція: українці назвали методи боротьби з коронавірусом

Серед українців немає одностайності щодо питання, який спосіб боротьби з розповсюдженням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Водночас 18,4% респондентів вважають найбільш дієвим способом широку мобілізацію медичних закладів та лікування хворих на коронавірус, а 17,2% ізоляцію носіїв інфекції.

Значно рідше найбільш дієвим способом боротьби з розповсюдженням коронавірусу називали запровадження превентивних заходів по відношенню до груп ризику (8,2%) та запровадження тотального карантину (5,9%). Інші відповіді дали 2,2% опитаних, а 17,0% респондентів вагалися з відповіддю.

За даними опитування, 42,4% респондентів вважають, що українська влада не спроможна протидіяти загрозам пандемії, 31,7% вважають, що можливості влади протидіяти пандемії COVID-19 є обмеженими і лише 14,7% респондентів відповіли, що українська влада має змогу протидіяти пандемії COVID-19 повною мірою.

Лише 18,5% опитаних довіряють офіційній інформації про чисельність тих, хто захворів коронавірусом в Україні. 20,9% респондентів вважають, що ці цифри є заниженими, а 23,1% - що завищеними. 23,0% відповіли, що не стежать за такою інформацією, а 14,5% вагалися з відповіддю.

Водночас, майже чверть опитаних (23,7%) відповіли, що вони хворіли на COVID-19, що значною мірою відрізняється від офіційної статистики. Серед тих, хто хворів на COVID-19 15,4% відповіли, що лікувалися стаціонарно у лікарні, 63,9% - що лікувалися амбулаторно (в домашніх умовах під наглядом лікаря), а 20,3% займалися самолікуванням без консультації з лікарем.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.