Вакцинация от коронавируса во Франции будет бесплатной

Франция сделает вакцинацию от коронавируса бесплатной для граждан. Процедура должна начаться в ближайшие недели.

Об этом рассказал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Он отметил, что в январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов пристарелых. В феврале хотят привить 14 миллионов человек, в здоровье которых есть факторы риска при заражении коронавирусом.

В целом, по словам Кастекса, Франция имеет договоренности на 200 миллионов доз от разных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.

Напомним, во Франции продолжается смягчение карантина. С 28 ноября разрешили заниматься на улице до трех часов в день и в радиусе 20 километров от места проживания (сейчас - час в день и в километре от дома), открываются магазины товаров не первой необходимости вроде продажи одежды, обуви и игрушек. Также допускается проведения религиозных мероприятий в помещениях, но с количеством участников не более 30 человек.

С 15 декабря режим жесткого карантина (локдаун) отменяется, но остается комендантский час с 21:00 до 7:00 ежедневно. Разрешается работа кинозалов и театров.

Отметим, что в среду Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Эта вакцина показала, что эффективна в предотвращении коронавируса на 95%.