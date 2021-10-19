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Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне

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Днепр, Вторник 19 октября 2021 10:49
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне Фото: какая ситуация в "красной" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В "красной" зоне карантина находятся пять областей. В некоторых из этих областей образовались значительные очереди к пунктам вакцинации.

Какая ситуация в "красной" зоне, в материале РБК-Украина.

Днепр

За минувшие сутки в Днепре сделало прививку рекордное количество людей - 9500.

Заместитель городского главы, директор департамента здравоохранения населения в Днепровской городском совете Андрей Бабский выразил особую благодарность вакцинаторам, которые выстояли вчерашний "штурм" Центров вакцинации, и готовы продолжать работать дальше.

Как сообщило днепровское медиа UA.TV, только утром в центр вакцинации "Менора" в очереди стояло около 500 человек, которые хотели получить первую дозу вакцины.

Запорожская область

За первый день пребывания Запорожской области в "красной зоне" запорожцы выстроились в огромные очереди в центры массовой вакцинации против COVID-19, сообщает местное издание "061".

За вчерашние сутки мобильные бригады смогли сделать самое большое количество прививок с начала кампании по вакцинации - 9156.

Мариуполь

Темпы иммунизации в Мариуполе выросли в разы.

Директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель отмечает, что за три часа работы центра только в ТЦ "ПортСити" вакцинировано около 250 человек. Ранее, до введения "красной" зоны, пункт принимал до 150 желающих вакцинироваться за сутки.

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