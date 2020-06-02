Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови: Рада приняла закон

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также упрощается ввоз в Украину наркотических лекарств для тяжелобольных

Верховная рада во вторник, 2 июня, разрешила ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запретила вывоз донорской крови. За соответствующий проект закона №2429 проголосовали 332 нардепа.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документом, в частности, упростили действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

Законом предусматривается:

разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;

упрощается ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

запрещается вывоз стратегического ресурса - донорской крови и ее компонентов.

Подчеркнем, вывоз разрешается, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу еще в конце 2019 года, тогда его поддержали 259 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете по вопросам интеграции Украины с ЕС заявили, что проект закона об удешевлении лекарств и медизделий для населения не соответствует международно-правовым обязательствам Украины.

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Автор: Юлия Струк