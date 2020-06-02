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Вакцина без реєстрації та заборона вивезення донорської крові: Рада ухвалила закон

Новини » Політика     02.06.2020 - 13:40
Вакцина без реєстрації та заборона вивезення донорської крові: Рада ухвалила закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також спрощується ввезення в Україну наркотичних ліків для тяжкохворих

Верховна рада у вівторок, 2 червня, дозволила ввіз для військовослужбовців вакцини без реєстрації та заборонила вивезення донорської крові. За відповідний проект закону №2429 проголосували 332 нардепи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом, зокрема, спростили чинну процедуру реєстрації ліків, яка передбачає, що їх можна зареєструвати лише після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.

Законом передбачається:

  • дозвіл ввезення вакцини для військовослужбовців і цивільного персоналу українських миротворчих місій за кордоном без реєстрації;
  • спрощується ввезення в Україну наркотичних та психотропних лікарських засобів, яких потребують тяжкохворі;
  • забороняється вивезення стратегічного ресурсу - донорської крові та її компонентів.

Підкреслимо, вивіз дозволяється, коли уряд ухвалює рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медзаклади повністю забезпечені плазмою і донорською кров’ю.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла за основу ще в кінці 2019 року, тоді його підтримали 259 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, у комітеті з питань інтеграції України з ЄС заявили, що проект закону про здешевлення ліків і медвиробів для населення не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України лекарстваВерховна Рададонорство
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