Вакцина Pfizer для детей может появиться в ближайшие недели

"В ближайшие недели мы представим властям по всему миру результаты нашего исследования среди детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе", - отметила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи.

В свою очередь генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин заявил, что результаты исследования уже доступны и их необходимо обработать для утверждения властями.

"Все выглядит неплохо, все идет по плану", - констатировал Шахин.

Вместе с тем указывается, что к концу года ожидаются также результаты исследования среди детей в возрасте от шести месяцев.