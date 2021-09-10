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Вакцина Pfizer для дітей може з'явитися в найближчі тижні

Автор: Анастасія Рокитна

Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer для дітей може з'явитися в найближчі тижні. Препарат такий же, що і для дорослого населення, але з меншим дозуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kurier.

"У найближчі тижні ми представимо владі по всьому світу результати нашого дослідження серед дітей у віці від п'яти до одинадцяти років і подамо заявку на схвалення вакцини для цієї вікової групи, в тому числі тут, в Європі", - зазначила директор з медичних досліджень в BioNTech Озлем Тюречі.

У свою чергу генеральний директор, співзасновник BioNTech Угур Шахін заявив, що результати дослідження вже доступні і їх необхідно обробити для затвердження владою.

"Все виглядає непогано, все йде за планом", - констатував Шахін.

Разом з тим вказується, що до кінця року очікуються також результати дослідження серед дітей у віці від шести місяців.

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