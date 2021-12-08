Вакцина от "Омикрона". Поставки препаратов могут начаться в марте 2022 года, - WSJ

Американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech отмечают, что продолжают работать над разработкой вакцины от нового штамма "Омикрон". Поставка препарата может начаться в марте 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Компании продолжают продвигать разработку варианта специфической вакцины против "Омикрона" и ожидают, что она будет доступна уже в марте 2022 года в случае, если будет нужна адаптация для дальнейшего повышения уровня и продолжительности иммунной защиты", - говорится в сообщении.
Напомним, в Pfizer провели первые лабораторные исследования, чтобы определить эффективность вакцины против штамма коронавируса "Омикрон".
Добавим, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом"Омикрон"