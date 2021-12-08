Пока нет доказательств низкой эффективности вакцин против штамма "Омикрон", - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом "Омикрон". Поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не было обнаружено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктора Майка Райана, пока нет никаких признаков того, что "Омикрон" лучше будет избегать действия вакцин, чем другие варианты.

"У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою действенность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализаций, и нет причин ожидать, что этого не будет", - сказал он.

Представитель ВОЗ отметил, начальные данные свидетельствуют о том, что при заражении штаммом "Омикрон" люди "не страдают еще больше", чем от штамма "Дельта" или других вариантов коронавируса.

Вместе с тем в издании отмечают, что первые лабораторные испытания нового варианта коронавируса в Южной Африке показали, что он может "частично уклоняться" от прививки Pfizer.