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Пока нет доказательств низкой эффективности вакцин против штамма "Омикрон", - ВОЗ

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Среда 08 декабря 2021 09:38
Пока нет доказательств низкой эффективности вакцин против штамма "Омикрон", - ВОЗ Фото: ВОЗ заявляет об отсутствии доказательств низкой эффективности вакцин против "Омикрона" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом "Омикрон". Поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не было обнаружено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктора Майка Райана, пока нет никаких признаков того, что "Омикрон" лучше будет избегать действия вакцин, чем другие варианты.

"У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою действенность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализаций, и нет причин ожидать, что этого не будет", - сказал он.

Представитель ВОЗ отметил, начальные данные свидетельствуют о том, что при заражении штаммом "Омикрон" люди "не страдают еще больше", чем от штамма "Дельта" или других вариантов коронавируса.

Вместе с тем в издании отмечают, что первые лабораторные испытания нового варианта коронавируса в Южной Африке показали, что он может "частично уклоняться" от прививки Pfizer.

Напомним, в ВОЗ заявили, что пока рано давать какие-либо рекомендации по сдерживанию распространения "Омикрона". Поскольку для этого необходимо больше времени, чтобы изучить новый штамм.

Добавим, ученые утверждают, что они обнаружили "скрытый" вариант штамма коронавируса"Омикрон". По их словам, его невозможно отличить от других штаммов с помощью ПЦР-тестов.

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