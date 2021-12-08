Вакцина від "Омікрону". Постачання препаратів може початися у березні 2022 року, - WSJ
Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech зазначають, що продовжують працювати над розробкою вакцини від нового штаму "Омікрон". Постачання препарату може розпочатися у березні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"Компанії продовжують просувати розробку варіанту специфічної вакцини проти "Омікрону" і очікують, що вона буде доступною вже у березні 2022 року у випадку, якщо буде потрібна адаптація для подальшого підвищення рівня та тривалості імунного захисту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Pfizer провели перші лабораторні дослідження, щоб визначити ефективність вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".
Додамо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що існуючі вакцини від коронавірусу як і раніше мають захищати від тяжкого перебігу хвороби у випадку зараження штамом "Омікрон"