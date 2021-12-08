Вакцина від "Омікрону". Постачання препаратів може початися у березні 2022 року, - WSJ

Фото: Pfizer та BioNTech можуть випустити вакцину від "Омікрону" вже у березні 2022 року (Getty Images)

Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech зазначають, що продовжують працювати над розробкою вакцини від нового штаму "Омікрон". Постачання препарату може розпочатися у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.