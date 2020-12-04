Вакцина от коронавируса и бедности. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Александр Коляда, биолог-генетик;

Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Наталия Гуран, основатель ОО "Лекарства Контроль";

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Евгений Олейников, заместитель главы Государственной налоговой службы Украины;

Дмитрий Наталуха, народный депутат, “Слуга народа”, глава комитета парламента по вопросам экономического развития;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность”, член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей;

Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий;

Сергей Доротич, глава ОО "Союз защиты предпринимательства";

Ксения Ляпина, соорганизатор движения #SaveФЛП.

Они говорят, а решает народ.