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Вакцина от коронавируса и бедности. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

Пресс-релизы, Пятница 04 декабря 2020 12:51

- Новые вакцины от коронавируса: какими будут вакцинировать украинцев?

- Сможет ли вакцинация наконец-то вернуть нас к обычной жизни?

- Почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов?

- Почему власть пошла на компромисс с предпринимателями?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Александр Коляда, биолог-генетик;

Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Наталия Гуран, основатель ОО "Лекарства Контроль";

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Евгений Олейников, заместитель главы Государственной налоговой службы Украины;

Дмитрий Наталуха, народный депутат, “Слуга народа”, глава комитета парламента по вопросам экономического развития;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность”, член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей;

Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий;

Сергей Доротич, глава ОО "Союз защиты предпринимательства";

Ксения Ляпина, соорганизатор движения #SaveФЛП.

Они говорят, а решает народ.

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