Вакцина від коронавірусу та бідності. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;
Олександр Коляда, біолог-генетик;
Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;
Наталія Гуран, засновник ГО “Ліки контроль”;
Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України;
Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність”, член Комітету ВРУ з питань бюджету;
Олександр Громико, президент Української Асоціації виробників;
Юрій Пероганич, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій;
Сергій Доротич, голова Руху #SaveФОП;
Ксенія Ляпіна, співорганізатор руху #SaveФОП.
Вони говорять, а вирішує народ.