ВАКС завтра изберет меру пресечения Труханову и его заместителю

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) завтра, 8 октября, изберет меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. Заседания назначены на 9:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Завтра, 8 октября, следователи судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрят ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения мэру Одессы и исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы - управляющего делами исполнительного комитета", - говорится в сообщении.
Судебные заседания пройдут по адресу: город Киев, улица Крещатик, 42-А. Они назначены на 09:00.
Напомним, ранее Труханову и еще 15 лицам объявили подозрения из-за присвоения земли в Одессе.