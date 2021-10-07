UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВАКС завтра изберет меру пресечения Труханову и его заместителю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) завтра, 8 октября, изберет меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. Заседания назначены на 9:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Завтра, 8 октября, следователи судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрят ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения мэру Одессы и исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы - управляющего делами исполнительного комитета", - говорится в сообщении.

Судебные заседания пройдут по адресу: город Киев, улица Крещатик, 42-А. Они назначены на 09:00.

Напомним, ранее Труханову и еще 15 лицам объявили подозрения из-за присвоения земли в Одессе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаГеннадий Труханов