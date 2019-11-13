ВАКС завтра изберет меру пресечения экс-заместителю главы НБУ

Высший антикоррупционный суд Украины в четверг, 14 ноября, будет избирать меру пресечения бывшему первому заместителю главы Национального банка Украины Александру Писаруку по делу о хищении кредита НБУ. Об этом сообщает ВАКС на странице в Facebook.

Так, завтра в 9:30 утра антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Писаруку, которого подозревают в хищении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного НБУ для "ВиЭйБи Банка".

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС арестовал на 2 месяца Аллу Шульгу, бывшего директора гендепартамента банковского надзора Нацбанка. Шульгу подозревают в причастности к хищению 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка.

Накануне НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме Писарука подозрение было объявлено еще 7 лицам, причастным к завладению стабилизационного кредита Нацбанка. Следствие установило, что к завладению средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

Кроме того, вчера ВАКС начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения для члена Совета Национального банка Украины Николая Каленского, которого также подозревают в причастности к хищению кредита НБУ.