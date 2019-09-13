ВАКС заочно арестовал судью времен Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Как сообщается, антикоррупционный суд во время заседания в четверг, 12 сентября, избрал меру пресечения и заочно арестовал Татькова. Защита имеет 5 дней, чтобы обжаловать данное решение суда.

Отмечается, что заочный арест поможет экстрадировать скандального судью Татькова из Австрии, где он, по данным правоохранителей, сейчас находится. Правоохранительные органы просили власти Австрии выдать Татькова, однако он отказался от упрощенной процедуры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Высший совет правосудия Украины уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Татьков был уволен с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка - нарушение требований относительно совместительства.

Напомним, что Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд во времена президентства Виктора Януковича. В 2016 году Татьков был уволен Верховной радой с должности по закону о люстрации. После того, как его обвинили в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, Татьков уехал за границу.

В 2018 году Верховный суд отменил увольнение Татькова, а уже 4 июня 2019 года он окончательно вернул себе статус судьи.