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ВАКС заочно арестовал одного из фигурантов "Роттердам+"

Новости » Общество    18.09.2019 - 16:51
ВАКС заочно арестовал одного из фигурантов "Роттердам+"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Владимира Бутовского заочно арестовали по делу "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал одного из фигурантов дела "Роттердам+" Владимира Бутовского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что Апелляционная палата ВАКС разрешила задержать с целью привода на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей замначальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Отметим, Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам +", убытки от которой достигают почти 19 млрд гривен.

ВАКС заочно арестовал одного из фигурантов &quot;Роттердам+&quot;

Напомним, в сентябре Соломенский районный суд Киева разрешил задержать еще одного фигурната этого дела - бывшего главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Вовк может находиться в Брюсселе. Как пояснил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, Вовка в дальнейшем могут объявить в международный розыск Интерпола.

В Раде ожидают подписания изменений в закон о ВАКС в ближайшие дни
Новости Украины антикоррупционный судРоттердам+
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