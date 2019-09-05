Экс-глава НКРЭКУ Вовк может находиться в Брюсселе, - САП

Фото: Дмитрий Волк (facebook.com/nerc.gov.ua)

Госпогранслужба не имеет информации о возврате Вовка в Украину

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк может находиться в Брюсселе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

По словам Холодницького, САП имеет информацию о том, что Волк, которого обвиняют в причастности к введению так называемой формулы "Роттердам+", вылетел из Украины в Брюссель весной этого года.

"Последняя информация, что последний его вылет из Украины был в Брюссель. Где-то в апреле или в мае. По информации пограничной службы, он не возвращался в Украину. Где он сейчас находится..у нас он объявлен в розыск", - заявил Холодницкий.

Напомним, что сегодня, 5 сентября, Соломянский районный суд Киева разрешил арестовать экс-председателя НКРЕКП Дмитрия Вовка. Как пояснил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, данное решение является одним из шагов для объявления Вовка в международный розыск Интерпола.

Добавим, что в прошлом месяце Соломянский районный суд города Киева отказался заочно арестовывать бывшего главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, причастного к введению так называемой формулы "Роттердам+".