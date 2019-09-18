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ВАКС заочно заарештував одного з фігурантів "Роттердам+"

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 16:51
ВАКС заочно заарештував одного з фігурантів "Роттердам+"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Володимира Бутовського заочно заарештували у справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував одного з фігурантів справи "Роттердам+" Володимира Бутовського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що Апеляційна палата ВАКС дозволила затримати з метою приводу на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Зазначимо, Бутовського підозрюють у зловживаннях при застосуванні так званої формули "Роттердам +", збитки від якої сягають майже 19 млрд гривень.

ВАКС заочно заарештував одного з фігурантів &quot;Роттердам+&quot;

Нагадаємо, у вересні Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати ще одного фигурната цієї справи - колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вовк може перебувати в Брюсселі. Як пояснив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, Вовка в подальшому можуть оголосити в міжнародний розшук Інтерполу.

У Раді очікують підписання змін до закону про ВАКС у найближчі дні
Новини України антікоррупційний судРоттердам+
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