ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу НАБУ .

Решение о его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске.

В чем подозревают экс-главу правления ПриватБанка

Бывшего главу правления ПАО КБ "ПриватБанк" подозревают в растрате средств банка. Он - один из пятерых подозреваемых по этому делу и сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схеме, из-за которой ПриватБанк потерял 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ).

Всего по этим двум эпизодам речь идет о 8,3 млрд гривен, выведенных через мошеннические схемы. Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления.