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ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка

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Киев, Среда 22 декабря 2021 12:57
ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Фото: ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Решение о его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске.

В чем подозревают экс-главу правления ПриватБанка

Бывшего главу правления ПАО КБ "ПриватБанк" подозревают в растрате средств банка. Он - один из пятерых подозреваемых по этому делу и сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схеме, из-за которой ПриватБанк потерял 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ).

Всего по этим двум эпизодам речь идет о 8,3 млрд гривен, выведенных через мошеннические схемы. Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления.

Напомним, Высший антикоррупционный суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

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