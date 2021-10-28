ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Дело ПриватБанка: суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 10:13
Дело ПриватБанка: суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета Фото: Александр Дубилет, экс-глава ПриватБанка (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Высший антикоррупционный суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета. Так, суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"28 октября 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" , - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Дубилета объявили в розыск. Бывший глава ПриватБанка фигурирует по делу о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка.

После чего Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Дубилета. Суд постановил снова рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Дубилет ПриватБанк
NEWS
Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
DAILY
Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС