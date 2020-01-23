Еще одного фигуранта дела Микитася взяли под стражу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вячеслава Мармыша отправили под арест с залогом в 6 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в рамках дела бывшего народного депутата Максима Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированный антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и взял Мармыша под стражу сроком до 14 февраля 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 6 млн гривен.

Отмечается, что прокуроры САП настаивали на содержании под стражей с залогом в размере 77 млн гривен. В связи с этим прокуроры обжалуют решение ВАКС в части размера залога.

По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе президента государственной корпорации"Укрбуд" Вячеславе Мармышу.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации. Нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, бывшего народного депутат Максим Микитась подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. 4 октября ВАКС избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен.

В конце октября Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен. На него надели электронный браслет. 20 января пограничники сняли с самолета экс-нардепа Микитася при попытке покинуть Украину.