ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще одного фигуранта дела Микитася взяли под стражу

Новости » Общество     23.01.2020 - 15:38
Еще одного фигуранта дела Микитася взяли под стражу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вячеслава Мармыша отправили под арест с залогом в 6 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в рамках дела бывшего народного депутата Максима Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированный антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и взял Мармыша под стражу сроком до 14 февраля 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 6 млн гривен.

Отмечается, что прокуроры САП настаивали на содержании под стражей с залогом в размере 77 млн гривен. В связи с этим прокуроры обжалуют решение ВАКС в части размера залога.

По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе президента государственной корпорации"Укрбуд" Вячеславе Мармышу.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации. Нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, бывшего народного депутат Максим Микитась подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. 4 октября ВАКС избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен.

В конце октября Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен. На него надели электронный браслет. 20 января пограничники сняли с самолета экс-нардепа Микитася при попытке покинуть Украину.

За экс-главу одесской полиции Головина внесли залог В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке захвата "рейдерами" Микитася
Новости Украины Микитасьмера пресеченияантикоррупционный суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь