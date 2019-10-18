В ВАКС сомневаются, что дело Гладковского рассмотрят сегодня

Фото: Олег Гладковский (из открытых источников)

Ходатайство прокуроров по делу Гладковского еще не поступило в суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вряд ли сегодня успеет рассмотреть дело Олега Гладковского, задержанного накануне по подозрению в злоупотреблении полномочиями на посту заместителя секретаря СНБО и недекларировании доходов. Об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.

Как сообщили в Антикоррупционном суде, по состоянию на 18:00 ходатайство в отношении Гладковского не поступало.

"Канцелярия еще работает. Но вероятность того, что дело будет рассмотрено сегодня, - очень низкая", - сообщили в ВАКС.

Отметим, генпрокурор Руслан Рябошапка не исключил, что мера пресечения будет избрана уже 18 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП попросят арестовать Гладковского с возможностью выхода на свободу под залог. В то же время сумма возможного залога пока неизвестна.

Сегодня, 18 октября, НАБУ вручило подозрение ему подозрение. По версии следствия, он использовал должность в СНБО в своих корыстных интересах. В частности, он якобы повлиял на включение в государственный оборонный заказ закупки грузовиков повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия своей компании "Богдан Моторс".

Также по версии НАБУ он не задекларировал доходы своей супруги от сдачи элитной недвижимости в аренду.