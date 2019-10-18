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У ВАКС сумніваються, що справу Гладковського розглянуть сьогодні

Новини » Політика    18.10.2019 - 18:37
У ВАКС сумніваються, що справу Гладковського розглянуть сьогодні
Фото: Олег Гладковський (з відкритих джерел)

Клопотання прокурорів у справі Гладковського ще не надійшло до суду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) навряд чи сьогодні встигне розглянути справу Олега Гладковського, затриманого напередодні за підозрою в зловживанні повноваженнями на посаді заступника секретаря РНБО і недекларуванні доходів. Про це РБК-Україна повідомили в ВАКС.

Як повідомили в Антикорупційному суді, станом на 18:00 клопотання щодо Гладковського не надходило.

"Канцелярія ще працює. Але ймовірність того, що справу буде розглянуто сьогодні, - дуже низька", - повідомили в ВАКС.

Зазначимо, генпрокурор Руслан Рябошапка не виключив, що запобіжний захід буде обрано вже 18 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ і САП попросять заарештувати Гладковського з можливістю виходу на свободу під заставу. У той же час сума можливої застави поки невідома.

Сьогодні, 18 жовтня, НАБУ вручило підозру йому підозру. За версією слідства, він використовував посаду в РНБО у своїх корисливих інтересах. Зокрема, він нібито вплинув на включення у державне оборонне замовлення закупівлі вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства компанії "Богдан Моторс".

Також за версією НАБУ він не задекларував доходи своєї дружини від здачі елітної нерухомості в оренду.

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