Высший антикоррупционный суд (ВАКС) три раза подтвердил законность действий прокурора в деле "Роттердам+" , поэтому все дальнейшие попытки НАБУ инициировать его замену лишь дискредитирую бюро и антикоррупционную систему в целом.

"Высший антикоррупционный суд сказал: нет таких оснований (для смены прокурора, - ред.), все. А как по-другому это решить? Ну законом же предусмотрен порядок смены прокурора. И суд говорит: нет, он все правильно сделал. Что вы хотите? Вот я не понимаю. Для меня вот, честно, это удивительно", - сообщил Пискун.

Он также отметил, что история с делом "Роттердам+", которая затянулась на боле чем 4 года и вышла за все отведенные законом временные рамки, слишком политизирована и только вредит авторитету правоохранительной системы.