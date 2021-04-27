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ВАКС трижды поддержал прокурора в деле "Роттердам+", подымать вопрос о его замене неуместно, - экс-генпрокурор

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 16:54
ВАКС трижды поддержал прокурора в деле "Роттердам+", подымать вопрос о его замене неуместно, - экс-генпрокурор Фото: ВАКС трижды поддержал прокурора в деле "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) три раза подтвердил законность действий прокурора в деле "Роттердам+", поэтому все дальнейшие попытки НАБУ инициировать его замену лишь дискредитирую бюро и антикоррупционную систему в целом.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире "Украина24".

"Высший антикоррупционный суд сказал: нет таких оснований (для смены прокурора, - ред.), все. А как по-другому это решить? Ну законом же предусмотрен порядок смены прокурора. И суд говорит: нет, он все правильно сделал. Что вы хотите? Вот я не понимаю. Для меня вот, честно, это удивительно", - сообщил Пискун.

Он также отметил, что история с делом "Роттердам+", которая затянулась на боле чем 4 года и вышла за все отведенные законом временные рамки, слишком политизирована и только вредит авторитету правоохранительной системы.

Напомним, 9 апреля САП третий раз закрыла дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

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