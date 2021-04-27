ВАКС тричі підтримав прокурора у справі " Роттердам+", піднімати питання про його заміну недоречно, - екс-генпрокурор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) три рази підтвердив законність дій прокурора в справі " Роттердам+" , тому всі подальші спроби НАБУ ініціювати його заміну лише дискредитую бюро та антикорупційну систему в цілому.

"Вищий антикорупційний суд сказав: немає таких підстав (для зміни прокурора, - ред.), все. А як по-іншому це вирішити? Ну законом же передбачений порядок зміни прокурора. І суд каже: ні, він все правильно зробив. Що ви хочете? Ось я не розумію. Для мене ось, чесно, це дивно", - повідомив Піскун.

Він також зазначив, що історія зі справою "Роттердам+", яка затягнулася на більш ніж 4 роки і вийшла за всі відведені законом тимчасові рамки, занадто політизована і тільки шкодить авторитету правоохоронної системи.