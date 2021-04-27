ВАКС тричі підтримав прокурора у справі " Роттердам+", піднімати питання про його заміну недоречно, - екс-генпрокурор
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) три рази підтвердив законність дій прокурора в справі " Роттердам+", тому всі подальші спроби НАБУ ініціювати його заміну лише дискредитую бюро та антикорупційну систему в цілому.
Про це заявив екс-генеральний прокурор Святослав Піскун в ефірі "Україна24".
"Вищий антикорупційний суд сказав: немає таких підстав (для зміни прокурора, - ред.), все. А як по-іншому це вирішити? Ну законом же передбачений порядок зміни прокурора. І суд каже: ні, він все правильно зробив. Що ви хочете? Ось я не розумію. Для мене ось, чесно, це дивно", - повідомив Піскун.
Він також зазначив, що історія зі справою "Роттердам+", яка затягнулася на більш ніж 4 роки і вийшла за всі відведені законом тимчасові рамки, занадто політизована і тільки шкодить авторитету правоохоронної системи.
Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу " Роттердам+". Перший раз справу було закрито 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.
У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії формули. Понад 5 українських та 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.
Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність та обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.